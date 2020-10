Les syndicats d'enseignants appellent au report de la rentrée scolaire

Les enseignants, professeurs et responsables d'établissements n'ont eu que quatre jours pour anticiper. Un délai jugé insuffisant par la CGT, FO, FSU, SNALC et SUD éducation. Face à ce que les syndicats décrivent comme "l'impréparation du ministère" de l'Education nationale, qui a rendu public le nouveau protocole sanitaire ce jeudi, ils demandent à ce qu'on défende "la santé des personnels et des élèves". Pour eux, les nouvelles règles, telles que les récréations par petits groupe ou l'étalement des arrivées des élèves le matin, "sont dérisoires et souvent inapplicables". Entre autres exemples cités, celui du "non brassage par niveaux ou une salle par classe". De plus ces mesures "ne sont accompagnées d’aucun moyen supplémentaire ni ne correspondent à la gravité de la situation", regrette l'intersyndicale. Ce nouveau dispositif est en effet moins restrictif que celui mis en place en mai et en juin.

L'intersyndicale regrette également que le retour des vacances de la Toussaint ne se fasse pas à 10h mais dès 8h, "sans possibilité pour les équipes de disposer du temps nécessaire à la préparation de cette rentrée si particulière". Ce changement d'horaire devait initialement laisser le temps aux équipes pédagogiques de préparer un hommage à Samuel Paty. Mais "tous les élèves reprendront les cours comme à l'habitude", a annoncé le ministre Jean-Michel Blanquer dans un message aux personnels transmis à l'AFP ce vendredi.