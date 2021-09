Liberté du choix des enseignants par les directeurs : trois questions sur les écoles "laboratoires" de Macron

Emmanuel Macron a donc annoncé jeudi vouloir expérimenter à Marseille la liberté du choix des enseignants par les directeurs. Ces derniers auraient, à en croire les propos du chef de l'État, carte blanche au sein de leur établissement : "On doit permettre peut-être d’avoir des aides en plus des enseignants, d’être doté de moyens, d’adapter les rythmes scolaires pour les enfants, de penser le temps sportif différemment grâce aux infrastructures (…), de penser le temps culturel à côté de l’école différemment."

"On pourra donc adapter, repenser les projets d'apprentissage, les rythmes scolaires, les récréations, la durée des cours, les façons d'enseigner, et qu'on puisse commencer dès la rentrée 2022-2023. Et évaluer ensuite ces résultats et, s'ils sont concluants, les généraliser", a poursuivi Emmanuel Macron. Et ce dernier de défendre son projet : "Les parents me disent : 'À tel endroit les profs ne viennent plus', ça arrive parce qu'il y a des gens qui sont fatigués de travailler trop longtemps dans les quartiers difficiles."

"On doit permettre à nos enseignants de choisir ces quartiers et les projets pédagogiques qui vont avec, ce n’est pas le cas aujourd’hui", a-t-il déploré. Le chef de l'État a insisté sur le fait de "pouvoir d'abord choisir les enseignants, pour être sûr qu'ils sont pleinement motivés, qu'ils adhèrent au projet", reconnaissant dire "plein de gros mots pour beaucoup de gens".