Lille : à la rentrée, les fournitures scolaires gratuites pour tous

Pour la ville, cette décision impliquera une hausse de 20% de son budget consacré aux fournitures pour un total de 604.000 euros. Dans le détail, cela représentera entre 30 et 35 euros par enfant en maternelle et entre 46,5 et 51,5 euros en élémentaire. Ces allocations varient et sont plus importantes dans les écoles en zones d’éducation prioritaire.