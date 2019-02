"Ecole de la confiance" : ce que prévoit la réforme adoptée mardi par l'Assemblée

Les députés ont donné leur feu vert, vendredi, à la disposition prévoyant un "pré-recrutement" d'enseignants parmi les assistants d'éducation, appelés communément les "pions". L'article prévoit, pour ces assistants d'éducation préparant des concours de recrutement d'enseignants, de pouvoir exercer "de manière progressive et dans une perspective de pré-professionnalisation, des fonctions pédagogiques, d'enseignement ou d'éducation".





Un dispositif perçu par l'opposition de gauche comme un outil de précarisation de l'enseignement, et vanté au contraire par le ministre de l'Education comme un dispositif "éminemment social". "Mettons-nous à la place d'un étudiant qui va rentrer en deuxième année, on est tout simplement en train de lui dire qu'il pourra toucher 700 euros par mois" en étudiant et en ayant "un début d'expérience dans des établissements", a plaidé Jean-Michel Blanquer.