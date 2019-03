Dernières heures pour remplir ses vœux sur la plateforme Parcoursup

La prochaine échéance sera donc le 3 avril. En plus de classer leurs vœux, d'ici-là, les lycéens devront écrire quelques lignes pour motiver leur projet de formation et compléter leur dossier pour les formations qui le réclament. Les réponses commenceront à tomber à partir du 15 mai, et jusqu'au 19 juillet pour la phase principale. Elles seront suspendues pendant les épreuves écrites du bac du 17 au 24 juin. La phase complémentaire, pour les candidats n'ayant essuyé que des refus ou changeant de vœux, aura lieu du 25 juin au 14 septembre.