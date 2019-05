Lycées turcs implantés en France : de quoi parle-t-on ?

C'est d'ailleurs ce que semble en avoir retenu le ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer, invité à réagir sur ce point sur RMC, ce vendredi matin : "J’ai bien entendu vu cette question" affirme-t-il. "Chacun sait que la Turquie est dans une logique particulière. Elle a tourné le dos à la laïcité qui a caractérisé son histoire pendant des décennies et elle est dans une logique de fondamentalisme islamiste et d’extension. On doit être totalement lucides par rapport à cet enjeu et donc je suis évidemment très vigilant sur cette initiative."





Sur cette volonté d'Erdogan d'implanter des lycées turcs en France, qui paraît être prise au sérieux par le ministère, Blanquer répond "non". "Je lui dis non, parce que je pense que nous avons aujourd’hui trop de gestes inamicaux qui nous viennent de la Turquie, nous avons trop d’inquiétudes sur ce que font déjà les autorités turques vis-à-vis des communautés turques en France, pour ne pas être très vigilants sur ce genre de projets. (...) Je sais bien que le pouvoir turc cherche à faire pression sur

nos lycées (…)."