Lyon : un syndicat étudiant se défend d'être islamophobe après un tract glorifiant le saucisson, le vin et le pain

Moins d’écriture inclusive pour plus d’apéros saucisson et vin. C’est ainsi que peut être résumé le message d’un tract distribué à l’université Jean Moulin, à Lyon, par l’Union nationale inter-universitaire (UNI). Une affiche qui, une fois relayée sur Twitter, a largement fait réagir. Il faut dire que le syndicat se réclamant de la "droite universitaire" y place deux combats en opposition : celui contre "l'écriture inclusive" et les "assemblées générales" face à celui pour les apéros "franchouillards".