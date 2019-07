Mazerolle : "Les enseignants grévistes ont aggravé la cassure qui s'élargit année après année entre eux et l'opinion publique"

Après celui de mai 68, le bac 2019 restera dans les annales comme l'une des éditions les plus troublées dans le cadre de la rupture entre les Français et les professeurs. Selon Olivier Mazerolle, ces enseignants grévistes auraient donné "les pires des exemples" à leurs élèves. "Ils ont méprisé les bacheliers et ils ont aggravé la cassure qui s'élargit année après année entre eux et l'opinion publique". À qui la faute ? L'avis des syndicats et des professeurs a-t-il été pris en compte par la réforme Blanquer ?



Ce samedi 6 juillet 2019, Olivier Mazerolle dans sa chronique "L'édito", analyse le dysfonctionnement du système de l'éducation nationale. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 06/07/2019 présentée par Anne-Chloé Bottet sur LCI.