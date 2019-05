Menaces de grève : "Aucune épreuve du baccalauréat ne sera annulée", promet Jean-Michel Blanquer

Plusieurs syndicats, dont le Snes-FSU, la CGT et le Snalc, ont appelé à une grève de la surveillance (et non des épreuves) lors des épreuves de le philosophie le 17 juin, premier jour du bac, ainsi que lors du bac français pour les élèves de 1re. Ils entendent dénoncer ainsi la réforme du bac et la réorganisation des enseignements au lycée, et le manque d'écoute du ministre de l'Education nationale.