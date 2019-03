Nantes : des écoles fermées en signe de protestation

La réforme Blanquer qui vise à supprimer les postes des directeurs, plaçant par la suite les écoles primaires sous l'autorité du collège des environs, soulève l'indignation. A Nantes, les instituteurs, les syndicats et l'association de parents d'élèves se mobilisent pour contrecarrer cette loi, estimant que le rôle du directeur est primordial pour le bon fonctionnement d'une école. De ce fait, plusieurs établissements primaires sont fermés depuis plusieurs jours pour exprimer le mécontentement.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 19/03/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 19 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.