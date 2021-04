Non, Jean-Michel Blanquer, cas contact, n'a pas dérogé à son auto-isolement

"Il rejoint à son bureau notamment pour effectuer des visioconférences", ajoute son cabinet. La veille, il s'est ainsi entretenu avec des athlètes, alors qu'approchent à grands pas les JO de Tokyo. Pour éviter tout contact direct avec ses équipes, les dossiers sont déposés afin qu'il puisse les récupérer et en prendre connaissance. Même chose pour l'équipement des salles, réalisé avant son arrivée et qui lui permet de maintenir certains rendez-vous, grâce aux outils de communication à distance.

Le message posté par le compte de la ministre chargée de la Citoyenneté a été mis en ligne jeudi 15 avril en fin d'après-midi. Jean-Michel Blanquer semble seul, apparaît non masqué, mais c'est surtout la présence d'un cadre officiel qui interroge. Drapeau bleu blanc rouge, arrière-plan composé de grandes armoires en bois et caissons de plafond, beaucoup ont fait le rapprochement avec son bureau au ministère. Pour en savoir plus, LCI a contacté le cabinet du ministre. Pas du tout embarrassé par ce cliché, son entourage indique que Jean-Michel Blanquer dispose d'un logement dans l'enceinte du ministère, où il habite avec sa famille. Il n'a donc que quelques mètres à faire pour rejoindre son bureau, nous précise-t-on.

"Ce qui a le plus changé, ce sont les déplacements", confie-t-on à LCI, "et le fait de ne plus recevoir." Des rencontres initialement prévues sont ainsi transformées en coups de téléphone. Avec la presse étrangère par exemple cette semaine. Les réunions avec les recteurs se tiennent, elles aussi, à distance. Jean-Michel Blanquer occupe son logement de fonction au sein du ministère depuis sa prise de fonction, "il y est avec ses enfants et dans les faits, c'est surtout pour nous que ça change", glisse un membre de son équipe. D'autres ministres peuvent aussi vivre s'ils le souhaitent dans l'enceinte de leur ministère. C'est le cas à Bercy, pour celles et ceux en charge de l'Économie et des Finances. Notez que l'isolement de Jean-Michel Blanquer est censé s'achever le 20 avril, et qu'il réalisera un nouveau test à cette occasion pour s'assurer qu'il n'a pas développé le Covid-19 durant sa période d'isolement.

En résumé, il est exact que le ministre a participé à une réunion de travail depuis son bureau officiel, mais cela n'a pas pour autant contribué à le voir rompre son isolement. Logé à l'année rue de Grenelle, il n'a eu qu'à traverser un couloir pour s'y rendre et prend soin de ne pas croiser les membres de son cabinet. L'essentiel de son emploi du temps a été revu, et la visioconférence se substitue désormais aux traditionnelles réceptions et déplacements.