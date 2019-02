Nouveau bac : les élèves doivent choisir trois options essentielles dès la seconde

Une nouvelle condition est imposée aux élèves dans le cadre du "nouveau bac". Une fois arrivés en classe de seconde, ils devront choisir trois options essentielles pour le baccalauréat. Antoine par exemple, doit oublier les filières classiques et sélectionner trois nouvelles matières qu'il suivra à la rentrée 2019. Une situation qui inquiète sa maman.



