Nouveaux programmes des lycées : mais où est passé l'environnement ?

Syndicats de lycéens, d'enseignants et représentants des parents d'élèves, ont tenté d'alerter le ministère. Quelques jours avant la réunion du Conseil supérieur de l'éducation, la FCPE a signé une tribune réclamant une meilleure éducation scientifique au climat et à la biodiversité pour les lycéens.





Aux côtés de Valérie Masson-Delmotte, Gilles Boeuf, Laurence Tubiana, ou encore Pascal Canfin, elle regrette que "les nouveaux programmes du lycée (...) ne laissent pas assez de place pour la transmission des bases scientifiques essentielles à la compréhension des problèmes majeurs que sont le dérèglement climatique et l’effondrement de la biodiversité, leurs causes, et les solutions permettant d’agir pour les enrayer. Nos lycéens incarnent pourtant 'la génération anthropocène', la première à avoir grandi à une époque où les connaissances scientifiques permettent d’affirmer que les activités humaines déterminent et affectent désormais sensiblement les grands équilibres de notre planète", poursuivent les signataires. "Il serait désastreux de ne pas leur donner les clés pour appréhender l’évolution du climat et la biodiversité."





Le gouvernement n'a semble-t-il pas entendu ce cri de détresse. "On espère que le ministère va corriger les erreurs mais ça fait déjà plusieurs mois qu’on lui dit les choses et rien n’avance", déplore Valérie Sipahimalani, par ailleurs professeure de SVT. "On peut s’affliger." Différents amendements ont été proposés lors de la réunion du CSE - apprentissage du recyclage en chimie, questionnement des engrais et pesticides en SVT. Tous ont été votés à la quasi-unanimité de la centaine de membres - "c'est assez rare", souligne Valérie Sipahimalani - mais aucun n'a été retenu par le ministère, le CSE n'ayant qu'un pouvoir consultatif. De nombreux syndicats sont d'ailleurs partis en claquant la porte.





Contacté par LCI, le ministère de l'Education Nationale n'a pas souhaité nous répondre avant la publication des programmes au Journal Officiel, expliquant que ces programmes n'étaient pas encore terminés.