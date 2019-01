Nouvelle phase d’évaluation en CP : les enseignants vent debout malgré les évolutions apportées

"On entoure l'image du mot sur cette ligne qui commence comme 'mardi'", indique Emmanuelle Darmuzey, professeur des écoles. Ce lundi, ses élèves bordelais passent des évaluations en français et en mathématiques, comme tous les élèves de CP en France. Et ils commencent à être rôdés, une première phase d'évaluations avait été lancée en septembre dernier.





Cette nouveauté ne fait pas l'unanimité au sein de l'Education nationale. La semaine dernière, six organisations syndicales (SNUipp-FSU, Snudi-FO, CGT Educ’Action, SE-Unsa, SUD-Education et Sgen-CFDT) s'étaient regroupées pour demander l'arrêt de cette mesure, sans succès. Car selon Jean-Michel Blanquer, ces évaluations sont "essentielles" et ont été améliorées depuis septembre.