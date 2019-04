Nuls en maths : pourquoi le niveau plonge ?

Les écoliers français sont de plus en plus mauvais en calcul. Un rapport de l'agence des statistiques du ministère de l'Éducation vient d'établir ce constat. Le niveau des élèves de CM2 a drastiquement baissé entre 2007 et 2017. Cette tendance s'est en fait amorcé il y a plus de 30 ans. Alors, pourquoi le niveau a-t-il plongé ?



