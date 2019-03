Occitanie : un atelier pour apprendre aux jeunes à reconnaître les fake news

À part la télévision, Internet est l'une des principales sources d'information de nos ados qui sont aussi présents sur au moins deux réseaux sociaux. Mais comment pourront-ils distinguer l'info et l'intox qui y circulent ? En Occitanie, un atelier avec des professionnels les aide à faire le tri. Un programme qui a déjà été proposé à plus de 2000 jeunes du sud du pays.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/03/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 21 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.