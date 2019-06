OCDE : les élèves français figurent parmi les plus turbulents

Une étude publiée par l'OCDE affirme qu'un enseignant français sur trois a beaucoup de mal à faire régner le calme dans sa classe. Les élèves français seraient parmi les plus turbulents et irrespectueux. Face à cette situation, certains professeurs arrivent à tenir leur classe, tandis que les plus jeunes n'y parviennent pas. Comment expliquer les incivilités des élèves ? Comment y remédier ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 19/06/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 19 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.