Oral du bac : les élèves de première passent l'examen malgré la chaleur

Pour les élèves de première, l'oral du bac commence ce 27 juin 2019 pour une durée de deux jours. En plus du stress, les candidats doivent aussi affronter la chaleur en cette période de canicule. Pour leur bien-être, certains centres d'examen ont fait le nécessaire pour éviter le coup de chaud, comme des bouteilles d'eau bien fraîches. Les avis sont quand même partagés quant au report de cette épreuve orale.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 27/06/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 27 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.