Orchestre à l'école : les progrès de la classe de CM1 de Tarbes sont flagrants

A Tarbes, les élèves de CM1 que nous avons rencontrés en septembre 2018 ont énormément progressé dans leur apprentissage de la musique. Grâce à l'association Orchestre à l'école et avec l'appui des enseignants du Conservatoire de Tarbes, ils suivent des cours deux fois par semaine et peuvent réviser avec un instrument chez eux. Très impliqués, les élèves ont bouclé leur choix d'instruments et sont en bonne voie pour se transformer en orchestre d'ici la fin de l'année scolaire.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 20/02/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 20 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.