Parcoursup : des délais raccourcis pour réduire le stress des candidats

Pour rappel, l'an dernier, quelque 812.000 jeunes s'étaient inscrits sur la plateforme qui recense cette année, avec l'arrivée des instituts de formation des soins infirmiers (IFSI) et les instituts du travail social (IRTS), quelque 14.000 formations (publiques et privées pourvu qu'elles soient reconnues par l'Etat).





Comme l'an dernier, les jeunes auront jusqu'au 14 mars pour formuler leurs vœux, avec finalisation des dossiers possible jusqu'au 3 avril. C'est donc ensuite que les choses s’accéléreront pour pallier la lenteur reprochée au processus l'an dernier et qui avait aussi posé des difficultés d'organisation aux universités et surtout aux lycées, certains ne connaissant pas la liste définitive de leurs classes de BTS et de classes prépa à quelques jours de la rentrée. Ce calendrier resserré faisait partie des annonces faites par la ministre de l'Enseignement supérieur Frédérique Vidal dès septembre.