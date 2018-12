Nouveau calendrier, nouvelles formations : à quoi va ressembler Parcoursup 2019 ?

Ce jeudi 20 décembre, les lycéens pourront se connecter sur la plateforme Parcoursup et commencer à s’informer sur la marche à suivre et les formations proposées. Ils pourront s’y inscrire, créer leur dossier et remplir leurs vœux à partir du 22 janvier (et jusqu’au 14 mars). Alors à la veille du deuxième lancement de Parcoursup, qui avait cristallisé pas mal de critiques l’année dernière, la ministre de l’Enseignement supérieur Frédérique Vidal détaille dans une interview au Parisien les nouveautés et améliorations apportées à la plateforme.





Tout d’abord, le calendrier sera accéléré, et la date de la fin de la phase principale avancée au 19 juillet (au lieu du 5 septembre cette année). "Lors de la précédente session, il y a eu de la lenteur en août", a commenté la ministre. Les étudiants seront donc fixés sur leur sort un mois et demi plus tôt, ce qui leur permettra de mieux s’organiser, notamment pour chercher un logement. Cela sera également plus confortable pour les établissements, qui pourront boucler plus tôt leurs inscriptions et démarches administratives.