Parcoursup 2019 : les premiers résultats sont tombés, quelle est la suite du calendrier?

A partir du 20 mai, date à laquelle des places devraient se libérer et les listes d'attente se rétrécir, les candidats n'auront plus que trois jours pour approuver un vœu. C'est-à-dire que pour tous les cursus "en attente" que le lycéen a choisi de garder, il devra vérifier s'il est pris afin de pouvoir l'accepter ou le refuser rapidement. Une procédure qui sera suspendue à partir du 17 juin, et ce jusqu'au 24, période durant laquelle se dérouleront les épreuves du baccalauréat.