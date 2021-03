Parcoursup : clôture des vœux ce jeudi, dernière ligne droite pour les étudiants

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR - La première étape de sélection des vœux des futurs étudiants se clôture jeudi 11 mars à minuit sur Parcoursup. Les lycéens ont encore quelques heures pour choisir leur formation, parmi les 17.000 répertoriées sur la plateforme.

Lycéens, il ne vous reste plus que quelques heures pour formuler vos vœux sur Parcoursup. Jeudi 11 mars, à minuit, le site de l'Éducation nationale clôture la première étape pour l'inscription en première année de l’enseignement supérieur. En tout, 17 000 formations supérieures sont proposées, dont plus de 4 000 formations en apprentissage. Le site terminales2020-2021.fr répertorie notamment les milliers de formations et le numéro vert 0 800 400 070 Parcousup est accessible de 10h à 16h pour obtenir des renseignements. Quelle est la deuxième étape du processus ? Les lycéens devront ensuite compléter leur dossier et valider leurs vœux avant la date du 8 avril, à minuit. C'est à partir de ce moment-là que les établissements auxquels ils prétendent statuent sur leur candidature.

Du 27 mai au 14 juillet, les lycéens et étudiants recevront la réponse des formations, favorable ou défavorable, avec des propositions d'admission. En cas d'absence de réponses favorables, il est possible de participer à la phase complémentaire à compter du 16 juin et de demander un accompagnement.

Des recherches chamboulées par la pandémie

En 2020, en raison du contexte de crise de Covid-19, les candidats avaient "bénéficié d’un accompagnement et d’une mobilisation d’autant plus importante de leurs professeurs principaux, des chefs d’établissements, des services académiques et des services d’orientation", détaillait alors l'Éducation nationale. Cette année encore, les journées portes ouvertes s'étaient tenues en ligne et des salons de l'étudiant virtuels sont apparus en ligne.

Les données enregistrées par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation montraient une progression globale du taux de confirmation des vœux en 2020 par rapport à 2019, de près de deux points. Ainsi, 658.039 élèves de terminale générale, professionnelle ou technologique avaient confirmé au moins un vœu.

Mélanie Faure