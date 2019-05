Parcoursup : l'heure de vérité

C'est l'angoisse chez les quelque 900 000 élèves de terminale. Les premiers résultats de leurs demandes de formation sur la plateforme Parcousup sont sortis ce mercredi 15 mai 2019 à 19h. L'année dernière, 97% des lycéens inscrits avaient reçu une proposition. Et le système aurait été amélioré depuis.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 15/05/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 15 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.