Parcoursup : les résultats du bac désormais connus, qu'est-ce qui attend les candidats ?

Au 1er juillet, plus de 87% des lycéens inscrits sur Parcoursup avaient déjà reçu au moins une proposition d'admission pour la rentrée prochaine. "À partir du 2 juillet, pour les lycéens et étudiants qui attendent encore une proposition d'admission, un contact individuel sera pris pour faire le point avec eux sur leur projet et proposer à ceux qui souhaitent toujours s'inscrire dans l'enseignement supérieur, l’accompagnement personnalisé des commissions d'accès à l'enseignement supérieur (CAES)", ont rappelé jeudi dernier les ministres de l'Enseignement supérieur Frédérique Vidal et de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer.

"L'objectif est de pouvoir apporter une réponse adaptée à chacun des candidats qui en ferait la demande", ont souligné les deux ministres. À titre de repère, en 2020, 35.000 candidats ont saisi la CAES et ont reçu une proposition d'admission.