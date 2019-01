Parcoursup : ouverture des inscriptions ce mardi, le Défenseur des droits réclame plus de transparence

Plus de transparence pour "l'an II" de Parcoursup. C'est ce que réclame ce lundi le Défenseur des droits, alors que la plateforme d’admission dans l’enseignement supérieur s'apprête à accueillir ce mardi les inscriptions de plusieurs milliers de lycéens et d'étudiants. Une plateforme qui, après les couacs de l'an dernier, connait en 2019 quelques modifications pour réduire l'attente et le stress des candidats.





Jacques Toubon recommande dans un communiqué publié lundi 21 janvier de rendre publics les critères précis à partir desquels les universités choisissent les bacheliers et les étudiants en réorientation dans chacune de leurs formations. "La publication de ces informations ne porte pas atteinte aux principes de souveraineté du jury et du secret de ses délibérations", estime le Défenseur. Jusqu'ici, le gouvernement invoquait ce secret pour ne pas dévoiler les critères utilisés par les commissions de vœux pour choisir les candidats. Cette prise de position de Jacques Toubon ne doit rien au hasard : le Défenseur des droits avait en effet été saisi du sujet par plusieurs syndicats étudiants et enseignants, vent debout contre cet instrument de sélection.