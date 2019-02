"Parent 1" et "Parent 2" à l'école : face à la polémique, la mesure devrait être aménagée

Sous le feu des critiques, la co-rapporteure LaREM, Anne-Christine Lang, a donc décidé de proposer un autre amendement en vue de la seconde lecture du texte au Sénat, où la droite est majoritaire. Son idée : des cases "père" et "mère" à cocher selon la situation de chacun et de chacune. "J'ai proposé effectivement qu'on puisse mettre deux fois 'père' et deux fois 'mère' et que les gens entourent les cases qui les concernent. Tous les couples seront au même niveau, il n'y a pas de hiérarchie ni de discrimination. Au fond, tout le monde s'y retrouve, les gens qui sont attachés à l'appellation 'père' et 'mère' mais aussi les couples homos", explique-t-elle. Cet amendement, selon France Info, sera proposé d'ici quelques semaines.