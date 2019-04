Plan de formation pour rebâtir Notre-Dame de Paris

Les ministres du Travail, de l'Education et de la Culture, ont reçu ce matin du 18 avril 2019 les représentants de plusieurs secteurs dans les métiers de l'art. Pour préparer la reconstruction de l'église Notre-Dame de Paris, le gouvernement a lancé un grand plan de formation des jeunes. Il veut ainsi inciter les jeunes à se lancer dans les métiers de l'art, qui seront essentiels pour rebâtir le monument.



