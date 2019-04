Plus de fermetures d'écoles sans accord du maire : les élus ruraux pas rassurés par les annonces de Macron et Blanquer

"Que le maire doive donner son accord pour la fermeture d'une école, c'est déjà d'actualité. Il n'y a rien de nouveau", rappelle Dominique Dhumeaux au micro d'Europe 1 qui indique être "inquiet". Ce qui l'inquiète, c'est l'extension du dédoublement des classes de la grande section de maternelle dans les quartiers défavorisés. Le dédoublement des classes déjà mis en oeuvre au CP et au CE1. Des mesures qui, d'après le journal Les Echos, nécessiteraient 10.000 postes dédiés, entre créations et redéploiements.





Et Dominique Dhumeaux d'expliquer que ses craintes dans le fait que, pour poursuivre cette politique, l'Education nationale se trouve dans l'obligation d'aller chercher les enseignants dans les zones rurales : "Dans le département de la Sarthe, nous avons depuis trois ou quatre ans un nombre important de fermeture de classes en milieu rural, pour la simple et bonne raison que le directeur académique doit trouver des postes pour les dédoublements de CP et CE1 qui sont en zones prioritaires". "Alors quand j'entends le ministre dire que le dédoublement va se poursuivre en grande section, je me dis qu'on va encore devoir souffrir, et subir des fermetures de classes. Forcément, je suis inquiet", dit-il.





Pour Jean-Michel Blanquer, "un minimum de 2.000 créations de postes par an (...) sera nécessaire" et "2.300" postes seront créés dans cette optique "dès la rentrée prochaine". Le ministère est actuellement "dans un travail d'évaluation" a-t-il expliqué, sans confirmer le chiffre des Echos.