Protocole sanitaire à l’école : une semaine après la rentrée, ces questions qui se posent encore

En conséquence, à défaut d'exercer "l’instruction en famille", aussi appelée "école à la maison", les enfants scolarisés sont soumis à une "obligation d’assiduité" et "doivent se rendre à l’école, y compris pendant la période de confinement, sauf dans les cas prévus par le code de l’Éducation". Ces derniers sont notamment relatifs aux motifs de santé - de l’enfant ou d’un de ses proches s’il est contagieux - ou liés à des évènements familiaux solennels - mariage, enterrement... À titre de précision, ne pas scolariser son enfant peut être considéré comme de l’absentéisme abusif et est susceptible d'entrainer des sanctions.

Pour rappel, si les sorties scolaires sont suspendues en période de confinement, ce n'est pas le cas de l'activité sportive dans les piscines et les gymnases par exemple qui continuent d'accueillir des élèves de maternelle et primaire mais aussi de cycle secondaire. Concernant le port du masque, le site du ministère de l’Éducation nationale précise bien que la pratique du sport compte parmi les "cas particuliers" qui peuvent exempter les élèves. Dans ce cas précis, "pas de masque mais on veille à la distanciation physique" et le tout "sous le contrôle des professeurs d’EPS".