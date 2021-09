Doubler le salaire des enseignants coûterait-il réellement 150 milliards d'euros sur cinq ans ?

Une autre méthode de calcul permettrait quant à elle de parvenir à un chiffrage inférieur. Si l'on garde à l'esprit que les hausses de salaire d'une année sur l'autre s'avèrent cumulatives et pas seulement additives (deux hausses successives de 20% n'équivalent pas à une hausse de 40% une seule fois), on aboutit à une moyenne d'augmentation par an de 14,8%. Les 50 milliards initiaux deviennent alors 57,4 Mds/€, puis 65,9 Mds/€ l'année suivante, 75,6 Mds/€, 86,8 Mds/€, et enfin 100 milliards d'euros la dernière année, le double du budget initial. Ce mode de calcul contribue à augmenter de manière lissée les salaires, mais moins rapidement que ne le fait le ministère. D'où un surcoût cumulé inférieur au bout du compte : il s'établirait plutôt à 136 milliards d'euros sur cinq ans. Ce montant s'avère même légèrement inférieur si l'on prend en compte les augmentations automatiques liées à l'ancienneté, et laissent à penser que les estimations du ministre sont quelque peu gonflées.

Notons que pour les quinquennats suivants, le surcoût de 50 milliards d'euros par an sera maintenu et pèsera toujours sur les finances publiques. Le dernier élément qu'il convient de prendre en compte, quelle que soit la méthode de calcul, serait enfin l'inflation. Relativement réduite à l'heure actuelle, elle pourrait contribuer à augmenter le coût final d'une telle mesure.