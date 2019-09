Pronote, le logiciel de suivi scolaire qui fait le bonheur des parents

JT 13H - Assiduité, note d'évaluation, les devoirs non rendus... les parents ont souvent du mal à suivre le mouvement de leurs enfants à l'école. Grâce au logiciel Pronote, ils peuvent faire un suivi directement sur Internet.

Si auparavant, les enfants pouvaient cacher leurs mauvaises notes et les remarques de leurs enseignants, la situation n'est plus la même depuis presque 20 ans. En effet, plusieurs établissements scolaires, notamment celui de Pégomas en Alpes-Maritimes, utilisent le logiciel Pronote pour faire le suivi des enfants à l'école. Tout ce qui y est inscrit est directement mis en ligne. Grâce à ce dernier, les parents peuvent examiner le travail de leurs enfants instantanément sur leur téléphone.



