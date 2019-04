Publiée au "Journal Officiel", la hausse des frais d'inscription pour les étudiants étrangers sera mise en place à la rentrée

En dehors de ces cas, pour ceux qui n’auraient pas les ressources nécessaires pour candidater à cause de la hausse des frais d'inscription, le gouvernement a prévu une augmentation du nombre de bourses d'études alloués aux étudiants internationaux, actuellement au nombre de 7 000. Selon un rapport parlementaire de mars 2019, le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères pourraient également attribuer jusqu'à 14 000 exonérations partielles, qui permettront à leurs bénéficiaires de régler les mêmes frais que les étudiants français et européens.





Selon le texte, elles devraient être distribuées "en prenant en compte à la fois les priorités diplomatiques et les situations individuelles des candidats, afin de répondre aux besoins spécifiques de certaines zones géographiques, tout en reconnaissant le mérite académique de chacun." Le montant exact et les critères d'attribution de ces aides financières et exonérations restent néanmoins flous à ce stade, alors que les inscriptions pour la rentrée 2019 ont déjà commencé.