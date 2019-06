Puy-de-Dôme : dernier jour d'examen du bac pour les élèves en Terminale

A Clermont-Ferrand, les élèves de Terminale sont soulagés à la sortie de la dernière épreuve du baccalauréat. Si certains assurent avoir une bonne note sur l'histoire de l'art, d'autres sont plus mitigés. Ils restent néanmoins optimistes et croisent les doigts quant aux résultats, attendus pour le 5 juillet 2019. Pour l'heure, l'objectif est de sortir et de déstresser pour mieux prendre son mal en patience.



