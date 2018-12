Réforme du Bac : les lycéens doivent choisir leurs spécialités

La réforme du Bac concerne des millions de familles, et plus particulièrement les 560 000 élèves actuellement en classe de Seconde. Jusqu'à présent, les lycéens devaient choisir une filière : un Bac scientifique, littéraire ou technologique. Désormais, ils vont définir eux-mêmes un cursus qui les mènera jusqu'au Bac en choisissant trois spécialités sur les douze proposées. Les lycéens ont jusqu'à fin février 2019 pour cela.



