Rentrée au lycée : le nouveau bac sans filière expérimenté par les élèves de première

Les élèves de première entament une rentrée très particulière. Ils vont désormais expérimenter le nouveau bac sur deux ans. Terminées les traditionnelles séries S, ES ou L, qui vont être remplacées par des spécialités. Ainsi, les élèves pourront construire et bâtir leur parcours. La prise en compte de l'appreciation du bulletin scolaire fait également partie des nouveautés de cette année scolaire.



