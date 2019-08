Rentrée des profs : la réforme qui inquiète

Avec la réforme du baccalauréat, établir les emplois du temps est compliqué pour les proviseurs. C'est un véritable casse-tête. Il y aura désormais des cours le mercredi après-midi. Et les élèves de première doivent choisir trois spécialités chacun. Ce n'était jamais arrivé. Le point avec nos journalistes.



