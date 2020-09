Rentrée scolaire : on rattrape le retard ou on commence le programme ?

"Le défi de cette rentrée n'est pas seulement sanitaire". Jean-Michel Blanquer l'a martelé, il va s'agir aussi très vite de faire le point sur les éventuels retards pris pendant le confinement, et constater si les disparités scolaires se sont encore creusées pour pouvoir y remédier. Une inquiétude pointée notamment par les parents d'élèves : "On s'est donné beaucoup de mal mais les parents ne sont pas des maîtresses, du coup il y a certaines matières où ils méritent un petit rattrapage", note ainsi une maman dans une école des Hauts-de-Seine. "On va adapter nos apprentissages à chacun. Il y a ce que le programme nous indique et ce dont l'élève est capable, et on va ajuster", explique pour sa part Khalid Amali, le directeur d'une école pilote du numérique à Boulogne-Billancourt.

Pour mesurer les retards d'apprentissage, le ministre de l'Education a annoncé que dès la mi-septembre, les élèves des classes charnières (CP, CE1, 6ème et seconde) seront testés en français et en mathématiques. Jean-Michel Blanquer a par ailleurs promis "1 700 postes d’enseignants supplémentaires à l’école primaire ; 1,5 million d’heures supplémentaires et 130 000 heures d’assistants d’éducation dans le second degré". Par ailleurs, au collège, le soutien scolaire gratuit va être étendu à tous, à raison de trois heures par semaine.