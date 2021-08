Rentrée scolaire : quels scénarios possibles à 15 jours du jour J ?

ÉPIDÉMIE - Alors que les vacances sont sur le point de s'achever avec une présence encore forte du Covid-19, les yeux se tournent vers les écoles qui rouvrent leurs portes le 2 septembre. Quel protocole sanitaire attend élèves et professeurs ?

À deux semaines de la rentrée scolaire, la forte contagiosité du variant Delta - trois fois plus élevée que les souches précédentes - continue de susciter l'inquiétude. En cause notamment, le fait que les enfants soient eux aussi vecteurs de transmission. De quoi pousser certains à s'élever contre la stratégie du gouvernement. Pour l'épidémiologiste Mahmoud Zureik, signataire d'une tribune au Monde, le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer est "dans le déni" en pensant que les plus petits se contaminent moins à l'école qu'en famille.

Pour l'heure, en attendant de nouvelles précisions promises pour les tout prochains jours, deux certitudes : aucun pass sanitaire ne sera demandé aux élèves et tous seront bien présents en cours le jeudi 2 septembre, sauf cas exceptionnel. "D'ores et déjà, chacun peut être certain que, un, nous allons ouvrir ; deux, les éléments essentiels que nous connaissons déjà seront présents", a souligné Jean-Michel Blanquer lors d'un déplacement en région parisienne jeudi 19 août, en évoquant le maintien de l'usage du masque et du respect des gestes barrières.

Quatre scénarios possibles

Le ministre de l'Éducation annoncera par ailleurs prochainement le protocole sanitaire retenu pour les écoles, collèges et lycées, parmi quatre scénarios possibles, en fonction du degré de circulation du virus. Le niveau 1 VERT prévoit des cours en présentiel pour tous, le masque à partir du collège et pas de restrictions d’activités physiques. Pour le niveau 2 JAUNE, les cours restent en présentiel, tandis que les activités physiques et sportives en intérieur seront possibles, mais avec une distanciation de 2 mètres. Le port du masque devient obligatoire à compter de l’école élémentaire. Concernant le niveau 3 ORANGE, les cours sont en présentiel à l'école et au collège. "Hybridation", selon le terme employé par l'Éducation nationale, soit une alternance présentiel/distantiel pour les lycées. Le brassage à la cantine sera limité dans le primaire et seules les activités physiques de basse intensité se maintiennent en intérieur. Enfin, le niveau 4 ROUGE prévoit des cours en présentiel dans les écoles, mais "l'hybridation" deviendra la règle à partir de la 4e. Les activités physiques se feront uniquement en extérieur. Pour les auteurs de la tribune, il serait "impensable d'envisager une reprise au 'niveau 2' du protocole, alors que le taux d'incidence chez les 0-19 ans est cinq fois supérieur à celui de la rentrée 2020".

En cas de Covid dans les classes

Les classes fermeront pour une semaine en cas de cas de Covid en maternelle, élémentaire et en 6e et l'apprentissage se fera à distance. À partir de la 5e et jusqu'en terminale, l'élève pourra rester en classe s'il est totalement vacciné et devra se faire tester s'il ne l'est pas. Les élèves cas contact non vaccinés ne pourront pas suivre les cours en présentiel, mais à distance pendant une semaine. Là encore, scientifiques et enseignants s'insurgent et préconisent la fermeture de toute classe quel que soit le niveau scolaire dès le premier cas de Covid-19.

Le ministère de l'Éducation mise, lui, sur la vaccination. "Nous sommes organisés pour des campagnes dès le mois de septembre pour les élèves qui ne seraient pas vaccinés sur le mode de l'incitation", a indiqué Jean-Michel Blanquer, insistant sur le fait que "l'école doit être la plus ouverte possible pour tous les enfants de France". 6000 à 7000 centres de vaccination doivent ouvrir à proximité des établissements scolaires. Au jeudi 19 août, 54,6% des 12-17 ans ont reçu au moins une dose du vaccin.

V. F

