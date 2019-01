REPORTAGE - Immersion avec des collégiens dans l'intimité d'un cours d'éducation à la sexualité

Quelques minutes plus tard, une jeune fille se laisse aller à cette affirmation, pleine de clichés sur l'amour et les relations femmes/hommes : "Je ne veux pas rester seule dans une pièce avec un garçon. Seuls dans un lieu clos, on est tentés. Si ça se trouve, le garçon a de mauvaises intentions. Eux, ils y pensent direct." Quelques garçons, outrés, lui assurent que tous ne sont pas comme ça. Sceptique, l'adolescente se tourne vers Marie : "Quand vous êtes dans votre chambre avec votre mari et que vous fermez la porte, il ne se passe rien ?" A la psychologue d'essayer de déconstruire cette croyance, lui expliquant que pour passer à l'acte, il faut que les deux partenaires soient d'accord, qu'ils en aient tous les deux envie. Elle doit aussi lui faire comprendre que sa parole compte, qu'elle doit être écoutée, qu'elle a le droit d'affirmer son refus de faire l'amour.





Tout au long de la discussion, plusieurs clichés ou opposition entre garçons et filles font surface. Alors qu’une jeune fille laisse entendre que les garçons ne veulent pas des filles qu’ils ne jugent pas belle, l’un d’eux lui répond : "On n’aime pas une fille parce qu’elle est belle ou moche." Et quand un garçon insinue que pour plaire, les filles font attention à leur manière de s’habiller, l’une d’elle embraye : "C’est pas vrai, si ça n’était pas interdit je serai venue en pyjama."





Si Marie a laissé les élèves parler le plus possible, aborder les sujets qu'ils souhaitaient, elle n'a cependant pas oublié de faire passer quelques messages, rappeler quelques notions. Elle leur a appris ou rappelé quels changements leurs corps avaient connus ou étaient en train de connaître à cause de la puberté, ce qu'était une pénétration non consentie, une agression sexuelle, le tout en utilisant sans honte les mots adéquats (pénis, fesses, seins, anus, vagin, sexe). Des mots qui n'ont pas manqué de susciter dégoût ou éclats de rire.