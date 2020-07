Résultats du bac : 91,5% de réussite avant rattrapage, un record historique

"Le taux de réussite est le même que les années précédentes à l'issue de l'oral", a réagi sur BFMTV le ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer, après la publication des résultats. Il est en réalité sensiblement plus élevé. "Comme on s'y attendait, il y a plus d'admis puisque c'est le contrôle continu (...), le fait qu'environ neuf élèves sur dix aient le baccalauréat n'est pas choquant en soi", a-t-il estimé.

Un baccalauréat en pleine crise sanitaire, et un record d’admissions battu. Quelque 91,5% des 740.000 candidats ont obtenu leur bac du premier coup, un record absolu pour cette session exceptionnelle. Ce taux est en hausse de 13,7 points par rapport à l'an dernier. Il faut s'attendre à un taux de réussite final encore plus élevé, qui sera connu samedi soir, après les oraux de rattrapage. Le précédent record datait de 2016 (88,6%).

Quand on détaille par type de baccalauréat, les candidats au bac général sont 94,3% admis d'emblée (+14,7 points par rapport à 2019), ceux du baccalauréat technologique sont 89,4% (+13,9 points) et ceux du bac professionnel 87,4% (+11,6 points). Des sessions de rattrapage auront lieu mercredi et jeudi pour les élèves ayant obtenu une note comprise entre 8 et 10. Exceptionnellement, les candidats qui échouent au rattrapage en raison de circonstances particulières (deuil d'un proche, maladie...) pourront repasser les épreuves au mois de septembre.

Cette année, en raison de l'épidémie de coronavirus, les épreuves finales ont été annulées. Seules ont compté les notes des deux premiers trimestres pour la délivrance de l'examen. Pour qu'aucun élève ne soit pénalisé par la fermeture de tous les établissements mi-mars et l'absence d'examen final, le ministère avait appelé à un "esprit de bienveillance". Il a vraisemblablement été entendu.