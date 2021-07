Résultats du bac : entre explosion de joie et déception, les lycéens savourent la fin d'"une année spéciale"

Des mois que l'on n'avait pas vu tant de câlins au mètre carré. Après une session du baccalauréat 2021 chamboulée par la crise sanitaire et dont l'organisation a été émaillée de couacs, élèves et professeurs n'ont pas caché leur soulagement ce mardi lors de la publication des résultats. Le suspense était toutefois réduit pour nombre d'entre eux qui savaient déjà qu'ils avaient décroché le premier sésame, plusieurs examens sur table ayant été annulés au profit du contrôle dans les filières générales et technologiques.

"Partir en vacances avant les rattrapages sans connaitre les résultats du bac et l'avoir quand même", a notamment posté un candidat ce mardi sur Twitter accompagné du hashtag #bac2021.

Pas beaucoup de suspense non plus sur l'obtention du diplôme pour les élèves qui s'étaient déplacées devant le lycée Rotrou à Dreux (Eure-et-Loir). Mais une surprise inattendue tout de même pour certains. "On a tellement galéré pendant deux ans et là on est récompensé par une mention", s'est réjouit une bachelière au micro de TF1 ce matin. "C'est le meilleur truc", renchérit un camarade, un large sourire aux lèvres. Mêmes scènes de joie devant le lycée Rodin, à Paris. "J'avais fait le calcul et je frôlais la mention donc je suis tellement contente !", s'exclame Melisende, 17 ans, qui a elle aussi décroché la mention bien. "C'est trop bien d'être ensemble, ça permet de finir sur note plus joyeuse car l'année a été dure", ajoute-t-elle.

À quelques mètres d'elle, Matthias, 17 ans, a appris qu'il est au rattrapage. "Je savais que mes notes n'étaient pas bonnes. Cette année a été rude avec le Covid et les cours en visio, très vite j'ai décroché, je n'arrivais pas à me motiver pour me connecter seul à mon ordi", explique-t-il.