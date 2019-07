Rétention des notes du bac : Jean-Michel Blanquer juge "impensable" de céder

Les 743 000 candidats connaissent désormais les résultats du bac, même s'ils ne sont encore que provisoires pour certains d'entre eux. Au vu de la mobilisation des enseignants, 700 correcteurs n'ont toujours pas donné les notes d'environ 30 000 copies. Un fait qui n'empêche pas les cris de joie et les larmes des étudiants, à la découverte du fruit de leur travail. Jean-Michel Blanquer, lui, se veut rassurant, même s'il dénonce une grève scandaleuse.



