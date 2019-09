Roggenhouse : la commune a évité de près la fermeture de l'école

JT 13H - Le maire de Roggenhouse, bien déterminé à garder l'école de sa commune ouverte, s'est adressé au président de la République.

Grâce à la détermination du maire de Roggenhouse, en Alsace, l'école primaire de sa commune a évité de près une fermeture. Une classe de maternelle y a même été ouverte. L'élu, Henri Masson, a dû écrire au président de la République pour lui rappeler sa promesse de ne plus fermer les écoles rurales. Des parents avaient déjà inscrits leurs enfants dans un établissement de la commune voisine. La réouverture de l'école est, pour eux, une excellente nouvelle. Le village de Roggenhouse revit.



