Saint-Étienne : avant la rentrée, les boutiques de fournitures scolaires font le plein

Chez les libraires, la rentrée scolaire est la période la plus importante de l'année. Certaines familles choisissent effectivement les petits commerces pour finaliser l'achat des fournitures. Munis d'une liste établie par les professeurs, les parents partent notamment à la chasse des différents manuels. A Saint-Étienne, dans la Loire, une boutique fournit ainsi une quarantaine d'établissements.



