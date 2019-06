Saint-Laurent-du-Var : au collège Saint-Exupéry, le bien-être des élèves est une priorité

Depuis 2017, le collège Saint-Exupéry a mené une expérience unique pour améliorer le bien-être de ses élèves. Chaque matin, les enfants annoncent la couleur. Ils choisissent entre orange, rouge ou vert pour déterminer leur humeur du jour. Le yoga est également au programme pour détendre les élèves après un cours. D'autres méthodes originales ont été élaborées pour contribuer au bien-être des élèves. Lesquelles ? Quid de leur efficacité ? Quel en est le but ?



