Saliès : un dernier jour d'école riche en émotions !

Le dernier jour d'école est très particulier pour les élèves, mais aussi pour les parents et les enseignants. À Saliès, dans le Tarn, ils ont apporté des plantes, des chocolats ou encore des bouquets de fleurs à leurs maîtresses pour les remercier et leur dire au revoir. C'est également l'occasion pour les enfants de profiter d'un quartier libre pour jouer et se détendre. Les plus grands, qui vont entrer au collège à la prochaine rentrée, sont très partagés.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 05/07/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 5 juillet 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.