Sarreguemines : des centaines d'écoles sont fermées à cause de la chaleur

Les vacances n'ont pas encore commencé, mais des centaines d'écoles du pays sont déjà fermées ce 27 juin 2019, à cause des fortes chaleurs. Comme à Sarreguemines, en Moselle, où les 22 écoles primaires et élémentaires de la ville resteront fermées pendant deux jours. Les enfants se sont plutôt dirigés vers la plage en tenue estivale. Pour supporter la canicule, les parents disposent de trois structures de garde.



