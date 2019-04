SEPT À HUIT - Le combat de Zoé, Noah et Capucine, ces enfants dys exclus du système scolaire

Zoé, 10 ans, est arrivée dans cette école il y a deux mois à cause d'un très faible niveau en lecture. Elle inverse les lettres et confond les sons. Deux fois par semaine, elle quitte sa classe de CM2 pour suivre des cours d'orthophonie compris dans son emploi du temps au même titre que les maths ou le français. Dans les matières principales d'ailleurs, les cours se font sous forme de jeux. La fillette suit par exemple des cours de grammaire en musique. Car pour enseigner l'imparfait, la maîtresse a choisi une chanson de Michel Jonas. Entendre les verbes aide Zoé à les reconnaître et à les replacer dans des phrases. Si son trouble ne se guérit pas, il peut s'estomper au fil du temps et au gré des efforts.





Noah, lui, fréquente la classe de sixième de l'école Cerene. Située à trois quarts d'heure de route de chez lui, il emprunte chaque jour un taxi, remboursé par la sécurité sociale. Diagnostiqué dyslexique à 8 ans, celui qui en a désormais 11 est reconnu handicapé à 50 %. Depuis son arrivée à l'école des dys il y a deux ans, il a repris confiance en lui. "Au bout de sa première semaine, il était content de découvrir qu'il n'était pas idiot", affirme son père. "Pour avoir un fils plus âgé, je voyais très bien qu'on passait beaucoup trop de temps sur certains sujets" comme "la compréhension de mots simples, basiques. S'ils étaient sus, c'est comme si ça avait disparu la semaine d'après." Dans la salle de classe, dépourvue d'affiches pour ne pas détourner l'attention des élèves, Noah prend ses cours sur un ordinateur, comme tous ses camarades. Un outil indispensable pour lui : "Ça m'aide à écrire plus vite et je me fatigue moins, nous affirme-t-il. Les lettres sont un peu plus grosses et c'est plus lisible." Tout au long de leur scolarité ici, les enfants n'utiliseront jamais l'écriture manuelle.