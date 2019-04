SEPT À HUIT - Les enfants dys

Zoé et Noah ont longtemps été traités comme des cancres, alors qu'ils n'en sont pas. La dyslexie dont ils souffrent les handicape vraiment dans leurs apprentissages, notamment de la lecture qui est la base d'une scolarité réussie. Incapable de suivre une scolarité traditionnelle, ils sont accueillis au CERENE. Une école spécialisée dans laquelle ils ont retrouvé le goût d'apprendre, à leur rythme, avec des méthodes adaptées et des enseignants bienveillants.



Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.